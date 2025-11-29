Trao tặng 50 triệu đồng cho 50 hộ dân khắc phục thiệt hại bão lũ

Những phần quà của Bac A Bank Chi nhánh Bình Định đã làm ấm lòng người dân, góp phần nhỏ giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Theo ông Lê Thanh Phượng, Giám đốc Bac A Bank Chi nhánh Bình Định, ngoài các hoạt động an sinh xã hội, hiện Chi nhánh đang triển khai gói tín dụng quy mô 3.000 tỷ đồng dành cho khách hàng vay vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, khôi phục kinh doanh và tạm ứng chi phí lương nhân công; vay vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa tài sản cố định bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi thiên tai. Với gói vay này, ngân hàng giảm lãi suất tối đa 1%/năm so với quy định hoặc chương trình ưu đãi hiện hành của Bac A Bank.