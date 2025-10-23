Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Mở rộng đối tượng thụ hưởng, giảm lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

(GLO)- Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 261/2025/NĐ-CP của Chính phủ về cho vay nhà ở xã hội. Cùng với việc mở rộng đối tượng thụ hưởng, lãi suất cho vay ưu đãi cũng được giảm từ 6,6% xuống còn 5,4%/năm.
Tin nhanh đầu ngày:

- Đoàn công tác Quân khu 5 thăm, làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

- Mở rộng đối tượng thụ hưởng, giảm lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

- 3 nữ doanh nhân Gia Lai được vinh danh “Bông hồng Vàng Việt Nam năm 2025”

- Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn đường chạy Gia Lai City Trail 2025

- Công an xã Hoài Ân hỗ trợ người dân lấy lại tiền chuyển nhầm

10:38

Nhịp sống hôm nay: Khi người trẻ làm mới hồn quê

14:15

Sống khỏe mỗi ngày: Khám phá tác dụng hỗ trợ chữa bệnh của lô hội (nha đam)

16:17

Thời tiết hôm nay:

- Bão số 12 suy yếu, Trung Bộ mưa lớn kéo dài đến hết tháng 10

- Biển Đông lại sắp "đón" áp thấp nhiệt đới

null