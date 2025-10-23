- Mở rộng đối tượng thụ hưởng, giảm lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

(GLO)- Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 261/2025/NĐ-CP của Chính phủ về cho vay nhà ở xã hội. Cùng với việc mở rộng đối tượng thụ hưởng, lãi suất cho vay ưu đãi cũng được giảm từ 6,6% xuống còn 5,4%/năm.