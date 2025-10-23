Tin nhanh đầu ngày:
- Đoàn công tác Quân khu 5 thăm, làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai
- Mở rộng đối tượng thụ hưởng, giảm lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội
- 3 nữ doanh nhân Gia Lai được vinh danh “Bông hồng Vàng Việt Nam năm 2025”
- Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn đường chạy Gia Lai City Trail 2025
- Công an xã Hoài Ân hỗ trợ người dân lấy lại tiền chuyển nhầm
Nhịp sống hôm nay: Khi người trẻ làm mới hồn quê
Sống khỏe mỗi ngày: Khám phá tác dụng hỗ trợ chữa bệnh của lô hội (nha đam)
Thời tiết hôm nay:
- Bão số 12 suy yếu, Trung Bộ mưa lớn kéo dài đến hết tháng 10
- Biển Đông lại sắp "đón" áp thấp nhiệt đới