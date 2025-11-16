Tin nhanh đầu ngày:
+ Sử dụng tối ưu dữ liệu dân cư quốc gia cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
+ Gia Lai khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong thực hiện mô hình “Trở về đức tin giữ bình yên thôn, làng”
+ Lãnh đạo phường Pleiku thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 dọn dẹp bờ kè suối Hội Phú
+ Xã Ia Grai vô địch Giải bóng chuyền các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai
+ Trên 700 học sinh được tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới
+ Tự ý hủy hoại hơn 2.400 m2 khoai lang của người khác, một đối tượng bị bắt tạm giam
Nhịp sống hôm nay:
+ Giá hồ tiêu tăng 500-1.000 đồng/kg, cà phê giảm nhẹ
+ Giá vàng miếng giữ ở mức 151 triệu đồng/lượng
Sắc màu Việt: 2 triển lãm nghệ thuật quy mô, đặc sắc vừa khai mạc tại Pleiku
Sống khỏe: Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua
Thời tiết hôm nay: Ngày và đêm 16-11, vùng biển Gia Lai gió mạnh, sóng cao từ 2 đến 4 m