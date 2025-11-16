Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sử dụng tối ưu dữ liệu dân cư quốc gia cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Sử dụng tối ưu dữ liệu dân cư quốc gia cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Xã Ia Grai vô địch Giải bóng chuyền các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai; 2 triển lãm nghệ thuật quy mô, đặc sắc vừa khai mạc tại Pleiku...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Sử dụng tối ưu dữ liệu dân cư quốc gia cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

+ Gia Lai khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong thực hiện mô hình “Trở về đức tin giữ bình yên thôn, làng”

+ Lãnh đạo phường Pleiku thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 dọn dẹp bờ kè suối Hội Phú

+ Xã Ia Grai vô địch Giải bóng chuyền các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

+ Trên 700 học sinh được tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới

+ Tự ý hủy hoại hơn 2.400 m2 khoai lang của người khác, một đối tượng bị bắt tạm giam

11:22

Nhịp sống hôm nay:

+ Giá hồ tiêu tăng 500-1.000 đồng/kg, cà phê giảm nhẹ

+ Giá vàng miếng giữ ở mức 151 triệu đồng/lượng

13:31

Sắc màu Việt: 2 triển lãm nghệ thuật quy mô, đặc sắc vừa khai mạc tại Pleiku

17:41

Sống khỏe: Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua

19:07

Thời tiết hôm nay: Ngày và đêm 16-11, vùng biển Gia Lai gió mạnh, sóng cao từ 2 đến 4 m

