02:04

Tin nhanh đầu ngày:

+ Sử dụng tối ưu dữ liệu dân cư quốc gia cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

+ Gia Lai khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong thực hiện mô hình “Trở về đức tin giữ bình yên thôn, làng”

+ Lãnh đạo phường Pleiku thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 dọn dẹp bờ kè suối Hội Phú

+ Xã Ia Grai vô địch Giải bóng chuyền các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

+ Trên 700 học sinh được tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới

+ Tự ý hủy hoại hơn 2.400 m2 khoai lang của người khác, một đối tượng bị bắt tạm giam