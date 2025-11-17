Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai với cuộc chiến giành từng hơi thở cho trẻ sinh non

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG MINH THẢO

(GLO)- Bản tin hôm nay có thông tin sau: Đề xuất chính sách hỗ trợ sử dụng phương tiện giao thông xanh trước 31-1-2026; Công an xã Ia Pa lắng nghe ý kiến nhân dân; Toàn tỉnh có 85.420 ha mì; Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai với cuộc chiến giành từng hơi thở cho trẻ sinh non…
Tin nhanh đầu ngày:

+ Đề xuất chính sách hỗ trợ sử dụng phương tiện giao thông xanh trước 31-1-2026

+ Công an xã Ia Pa lắng nghe ý kiến nhân dân

+ Gia Lai hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030

+ Toàn tỉnh có 85.420 ha mì

+ Chưa có cơ sở khẳng định kiểm lâm địa bàn Phú Thiện "tiếp tay" vụ trục vớt gỗ tại sông Ayun

13:10

Nhịp sống hôm nay

+ Tiệc buffet chay tri ân thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

+ CLB Cơm từ thiện Pleiku tặng thẻ BHYT cho người nghèo và học sinh khó khăn

15:08

Câu chuyện thể thao: Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

17:45

Sống khỏe: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai với cuộc chiến giành từng hơi thở cho trẻ sinh non

20:00

Thời tiết hôm nay: Từ ngày 17 đến 18-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to

