Tin nhanh đầu ngày:
+ Đề xuất chính sách hỗ trợ sử dụng phương tiện giao thông xanh trước 31-1-2026
+ Công an xã Ia Pa lắng nghe ý kiến nhân dân
+ Gia Lai hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030
+ Toàn tỉnh có 85.420 ha mì
+ Chưa có cơ sở khẳng định kiểm lâm địa bàn Phú Thiện "tiếp tay" vụ trục vớt gỗ tại sông Ayun
Nhịp sống hôm nay
+ Tiệc buffet chay tri ân thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam
+ CLB Cơm từ thiện Pleiku tặng thẻ BHYT cho người nghèo và học sinh khó khăn
Câu chuyện thể thao: Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng
Sống khỏe: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai với cuộc chiến giành từng hơi thở cho trẻ sinh non
Thời tiết hôm nay: Từ ngày 17 đến 18-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to