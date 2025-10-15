Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch

(GLO)-Sáng 15-10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tấn Phát tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch (phường Quy Nhơn).

Theo tình huống giả định, do sơ suất trong quá trình sử dụng lửa, ngọn lửa đã bùng phát tại khu vực bếp tầng 1 của nhà hàng. Thời điểm xảy ra sự cố cháy có 3 người đang có mặt trong khu vực nguy hiểm.

Quang cảnh buổi thực tập. Ảnh: N.L

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng báo động, sử dụng bình chữa cháy và họng nước để khống chế bước đầu; hướng dẫn nhân viên thoát nạn; đồng thời, liên hệ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến ứng cứu.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 1 huy động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 xe chuyên dụng đến hiện trường. Các tổ công tác khẩn trương triển khai đội hình, phun nước làm mát, dập lửa, chống cháy lan và tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Thực hành đưa nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: N.L

Nhờ xử lý đúng quy trình, đám cháy giả định được khống chế sau ít phút, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Buổi thực tập góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, kỹ năng phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp và cơ sở; đồng thời, giúp cán bộ, nhân viên tại doanh nghiệp nắm vững quy trình xử lý khi có sự cố thực tế xảy ra.