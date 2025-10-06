Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khách sạn Rex Hotel

(GLO)- Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Nam Phát Bình Định tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại khách sạn Rex Hotel (Khu đô thị Bắc sông Tân An, phường Bình Định).

Theo tình huống giả định, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, tại khu vực tầng hầm khách sạn, 1 tài xế say rượu điều khiển ô tô đâm vào trụ của khách sạn.

Cú va chạm làm cho ô tô bị rò rỉ nhiên liệu ra ngoài và chảy loang xuống sàn tầng hầm, gặp nguồn nhiệt nên bốc cháy lan sang các phương tiện khác. Ngọn lửa nhanh chóng tạo thành đám cháy lớn với nhiều khói, khí độc bao trùm cả khu vực.

Trong khi đó, hệ thống báo cháy tự động đang tạm ngắt để bảo trì, việc phát hiện và xử lý ban đầu gặp khó khăn.

Quang cảnh buổi thực tập. Ảnh: N.L

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Đội PCCC cơ sở nhanh chóng báo động, triển khai phương tiện chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn cho khách lưu trú, đồng thời thông báo cháy qua số điện thoại 114.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy, xe thang, xe cứu thương và phương tiện từ các đơn vị phối hợp gồm Công ty Hoa Sen Bình Định, Đội PCCC chuyên ngành Khu công nghiệp Nhơn Hòa khẩn trương đến hiện trường triển khai chữa cháy, tìm kiếm và cứu người mắc kẹt.

Sau hơn 20 phút triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy được khống chế, 10 người bị nạn được đưa ra ngoài an toàn.

Trước khi tiến hành buổi diễn tập, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.