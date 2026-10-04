Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Hội Chữ thập đỏ xã Kông Bơ La trao tặng 5 xe lăn đến các hộ nghèo, gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 2-10, Hội Chữ thập đỏ xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) kết nối với các nhà hảo tâm trao tặng 5 chiếc xe lăn cho 5 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo và thương binh, bệnh binh có nhu cầu hỗ trợ đi lại trên địa bàn xã.

Theo đó, mỗi chiếc xe lăn trị giá 2,5 triệu đồng do nhà các nhà hảo tâm hỗ trợ. Những chiếc xe lăn giúp các cụ thuận tiện hơn trong sinh hoạt, đi lại và là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

hoi-chu-thap-do-xa-kong-bo-la-trao-tang-5-xe-lan-den-cac-ho-ngheo-gia-dinh-chinh-sach.jpg
Hội Chữ thập đỏ xã Kông Bơ La trao tặng xe lăn đến các hộ nghèo, gia đình chính sách. Ảnh: Thúy An

Đây là một trong các hoạt động thiết thực của Hội Chữ thập đỏ xã Kông Bơ La hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Đồng thời, hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp “Mỗi ngày một việc tốt - Mỗi hành động một giá trị cho cộng đồng”, kêu gọi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục chung tay thực hiện nhiều việc làm nhân ái, thiết thực vì những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xe khách giường nằm biến dạng sau va chạm ở ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Bắc, Gia Lai.

Tài xế đều không có nồng độ cồn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trưa 23-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null