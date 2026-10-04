Hội Chữ thập đỏ xã Kông Bơ La trao tặng 5 xe lăn đến các hộ nghèo, gia đình chính sách

(GLO)- Ngày 2-10, Hội Chữ thập đỏ xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) kết nối với các nhà hảo tâm trao tặng 5 chiếc xe lăn cho 5 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo và thương binh, bệnh binh có nhu cầu hỗ trợ đi lại trên địa bàn xã.

Theo đó, mỗi chiếc xe lăn trị giá 2,5 triệu đồng do nhà các nhà hảo tâm hỗ trợ. Những chiếc xe lăn giúp các cụ thuận tiện hơn trong sinh hoạt, đi lại và là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Hội Chữ thập đỏ xã Kông Bơ La trao tặng xe lăn đến các hộ nghèo, gia đình chính sách. Ảnh: Thúy An

Đây là một trong các hoạt động thiết thực của Hội Chữ thập đỏ xã Kông Bơ La hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Đồng thời, hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp “Mỗi ngày một việc tốt - Mỗi hành động một giá trị cho cộng đồng”, kêu gọi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục chung tay thực hiện nhiều việc làm nhân ái, thiết thực vì những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn.