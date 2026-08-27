Khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” và tặng quà cho người dân, học sinh nghèo phường Ayun Pa

Bí thư Đoàn phường Ayun Pa Nguyễn Thị Như tặng quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Vũ Chi

Tại chương trình, Đoàn phường tặng 100 suất quà cho hộ nghèo, trị giá 250.000 đồng/suất (gồm mì tôm, gạo, đường, nước mắm, xì dầu, bột canh) và 20 suất quà tiếp sức đến trường, trị giá 300.000 đồng/suất (gồm ba lô và vở) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tổng giá trị chương trình là 31 triệu đồng.

Dịp này, Đoàn phường khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” dài hơn 500m với 14 bóng đèn năng lượng mặt trời tại tổ dân phố 2. Công trình có tổng kinh phí 77 triệu đồng; trong đó Trung ương Đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do ngân sách phường hỗ trợ.

Đoàn phường Ayun Pa khánh thành và trao tặng công trình "Thắp sáng đường quê" cho tổ dân phố 2. Ảnh: V.C

Được tổ chức nhân dịp Quốc khánh 2-9, chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người dân có điều kiện đón Tết độc lập vui tươi, ấm áp; đồng thời động viên tinh thần và tiếp thêm động lực cho các em học sinh nghèo tự tin bước vào năm học mới.