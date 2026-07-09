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Triển khai công trình "thắp sáng đường quê" tại làng Vĩnh An

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 7-7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 48 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” tại làng Vĩnh An.

Theo đó, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, chiến sĩ dân quân và đoàn viên, thanh niên địa phương đã tham gia lắp đặt 15 trụ đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài gần 1 km ở làng Kon Giang cũ (nay là làng Vĩnh An). Công trình được thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

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Bộ đội đào hố lắp đặt trụ đèn năng lượng mặt trời tại làng Vĩnh An. Ảnh: Khoa Đoàn

Làng Vĩnh An có gần 460 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế và hạ tầng còn nhiều khó khăn.

Việc đưa vào sử dụng hệ thống đèn năng lượng mặt trời không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

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Lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại làng Vĩnh An. Ảnh: Khoa Đoàn
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