Bàn giao 3 công trình “Thắp sáng đường quê” tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 7-5, Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức khánh thành, bàn giao 3 công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn O Đất (xã Ia Băng), làng Phăm Kleo Ngol (xã Bờ Ngoong) và làng Doch 1 (xã Ia Ly).

Theo đó, mỗi công trình được lắp đặt 20 bộ đèn năng lượng mặt trời, giúp chiếu sáng đoạn đường dài 1km với kinh phí khoảng 40 triệu đồng.

Được biết, chương trình “Thắp sáng đường quê” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn Thanh niên EVN triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng cộng 5 công trình. Trong đợt này, 3 công trình được triển khai và bàn giao trước tại các thôn O Đất (xã Ia Băng), làng Phăm Kleo Ngol (xã Bờ Ngoong) và làng Doch 1 (xã Ia Ly).

Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Bờ Ngoong. Ảnh: ĐVCC

Các công trình sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng đã góp phần bảo đảm an toàn giao thông vào ban đêm, giúp người dân đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn.