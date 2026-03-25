Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho làng Bok Ayơl

LẠC HÀ
(GLO)- Ngày 25-3, Chi đoàn Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” cho người dân làng Bok Ayơl (xã Hra). 

Theo đó, Chi đoàn Công an xã Hra đã lắp đặt 10 trụ đèn năng lượng mặt trời dọc các tuyến đường làng Bok Ayơl với tổng kinh phí 20 triệu đồng từ nguồn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Đoàn viên thanh niên Công an xã Hra cùng người dân lắp đèn điện. Ảnh: Lạc Hà

Việc lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân vào ban đêm, hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời hỗ trợ công tác phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã Hra trao tặng công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" cho làng Bok Ayơl. Ảnh: Lạc Hà

Công trình “Thắp sáng đường quê” là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026 và chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền trong học sinh tại xã Ia Pnôn

