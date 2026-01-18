Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an xã Hra tổ chức Tết yêu thương mừng xuân Bính Ngọ cho người nghèo

(GLO)- Ngày 17-1, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Hra và Cộng đồng Tuệ Ái tổ chức chương trình “Tết yêu thương mừng xuân Bính Ngọ năm 2026” nhằm chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các đơn vị bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình bà Der (làng Kon Chrah, xã Hra). Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Công an xã Hra đã bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình bà Der (làng Kon Chrah, xã Hra). Đây là hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm 5 nhân khẩu, trước đó phải sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Căn nhà mới có diện tích khoảng 55 m2, tổng kinh phí xây dựng 85 triệu đồng; trong đó, đoàn thiện nguyện Cộng đồng Tuệ Ái (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp, dòng họ và lực lượng Công an xã giúp ngày công xây dựng.

Các đơn vị trao tặng công trình bồn nước dung tích 2.000 lít cho người dân làng Kdung. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị còn trao tặng công trình bồn nước dung tích 2.000 lít, 3 trụ đèn năng lượng mặt trời cho người dân làng Kdung (xã Hra); tổ chức nấu hơn 300 chiếc bánh tét và tặng quà 40 học viên “Lớp học tình thương” do Công an xã Hra tổ chức.

Các đơn vị còn tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng”, trao tặng nhu yếu phẩm và cây giống ăn trái cho 200 hộ dân làng Kdung. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động trên 100 triệu đồng, do Công an xã Hra vận động từ đoàn thiện nguyện Cộng đồng Tuệ Ái.

Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó của lực lượng Công an với Nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ.

