Trao quà Tết cho 80 người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số

PHƯƠNG LỘC

(GLO)- 80 phần quà trị giá 40 triệu đồng đã được trao cho những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã Ia Grai, Ia Hrung, Ia Krái, Ia O và Ia Chía.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai vừa tổ chức trao quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của UBND tỉnh cho 80 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã Ia Grai, Ia Hrung, Ia Krái, Ia O và Ia Chía.

glo-trao-qua-nguoi-co-uy-tin-2.jpg
Ông Phan Đỗ Minh Thanh Anh - Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo trao quà Tết cho người có uy tín. Ảnh: P.L

Trong dịp này, ông Phan Đỗ Minh Thanh Anh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết và động viên đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò của mình đối với cộng đồng, tích cực thông tin, tuyên truyền cho bà con nhân dân về các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui vẻ, an toàn.

glo-trao-qua-nguoi-co-uy-tin-1.jpg
80 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận quà Tết của UBND tỉnh. Ảnh: P.L

Ông Phan Đỗ Minh Thanh Anh cũng thông tin thêm, trong năm 2026 UBND tỉnh Gia Lai sẽ xuất ngân sách hỗ trợ mỗi người có uy tín 500.000đ/tháng để chi phí trong việc đi lại khi tham gia giải quyết công việc ở thôn làng.

