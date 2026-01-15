Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai bàn giao bò giống cho hộ nghèo

Gia đình chị Rơ Mah H’Nák thuộc diện hộ nghèo, thiếu đất sản xuất, thu nhập không ổn định, đời sống còn nhiều khó khăn. Con bò được trao tặng do gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hậu (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) tài trợ. Đây là hoạt động thuộc Chương trình “Ngân hàng bò” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai triển khai.

Ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao bò giống cho gia đình chị Rơ Mah H’Nák. Ảnh: CTV

Theo quy định của Chương trình “Ngân hàng bò”, gia đình được giữ lại bò mẹ để tiếp tục chăn nuôi, phát triển kinh tế. Khi bò sinh sản, bê con thứ hai sẽ được bàn giao cho địa phương để luân chuyển, hỗ trợ hộ gia đình khác, qua đó góp phần nhân rộng mô hình, giúp nhiều hộ nghèo có thêm cơ hội vươn lên ổn định cuộc sống.