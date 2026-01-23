Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trường Quốc tế song ngữ UKA Gia Lai trao quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

NGỌC DUY

(GLO)- Chiều 23-1, Trường Quốc tế song ngữ UKA Gia Lai (phường Hội Phú) tổ chức trao quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai (số 14, đường Yết Kiêu, phường Thống Nhất).

Trường Quốc tế song ngữ UKA Gia Lai trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: Ngọc Duy

Tại chương trình, Trường Quốc tế song ngữ UKA Gia Lai đã trao tặng 1 chiếc ti vi và hỗ trợ cải tạo khuôn viên sân chơi với diện tích 440 m², góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, vui chơi và phục hồi thể chất cho các nạn nhân đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Bên cạnh đó, nhà trường trao 15 phần quà Tết gồm bánh kẹo, trái cây (500.000 đồng/suất) cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tổng kinh phí trao tặng là 68 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí tại đêm nhạc gây quỹ thiện nguyện “Spark The Future” do nhà trường tổ chức vào tối 19-12-2025.

Ông Thân Văn Huy - Hiệu trưởng Trường Quốc tế song ngữ UKA Gia Lai (bìa trái) trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí và tặng ti vi cho Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Duy

Trước đó, ngày 16-01-2026, từ nguồn kinh phí gây quỹ nêu trên, Trường Quốc tế song ngữ UKA Gia Lai đã trao tặng 50 phần quà gồm bánh kẹo và dụng cụ học tập (500.000 đồng/suất) cho học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Trường Tiểu học Nay Der (xã Uar, tỉnh Gia Lai), tổng trị giá 25 triệu đồng. Ngoài ra, cô Nguyễn Thúy Ngân, nhân viên của nhà trường, còn trao tặng thêm 50 chiếc áo ấm, góp phần hỗ trợ các em học sinh ổn định sinh hoạt và học tập trong điều kiện thời tiết lạnh.

Trường Quốc tế song ngữ UKA Gia Lai trao quà hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Trường Tiểu học Nay Der (xã Uar, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Ngọc Duy

Thông qua các hoạt động trao quà thiện nguyện được triển khai từ nguồn kinh phí gây quỹ, Trường Quốc tế song ngữ UKA Gia Lai tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội, góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh; qua đó, nhân rộng những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

