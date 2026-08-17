Tháo nhà cũ, dựng cuộc sống mới ở nơi tái định cư

(GLO)- Những mái nhà sàn từng gắn bó với đồng bào Jrai buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) đang được tháo dỡ từng phần để chuẩn bị chuyển đến khu tái định cư. Với 207 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt, cuộc di dời mở ra kỳ vọng về một nơi ở an toàn, ổn định hơn trước mùa mưa lũ.

Tháo nhà, chuyển đến nơi ở mới

Những ngày giữa tháng 8, buôn Jứ trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Tiếng cưa, tiếng bào vang lên giữa những căn nhà sàn khi người dân khẩn trương tháo dỡ từng phần ngôi nhà để chuẩn bị cho cuộc di dời.

Những tấm tôn từ mái nhà cũ được tháo dỡ cẩn thận để tận dụng chuyển đến nơi ở mới dựng lại. Ảnh: M.P

Mái tôn được tháo xuống, khung nhà, trụ gỗ lần lượt được hạ xuống và phân loại. Những bộ phận còn sử dụng được bà con xếp gọn để chờ vận chuyển; những hạng mục hư hỏng sẽ được sửa chữa, thay thế trước khi dựng lại tại nơi ở mới.

Hàng chục người cùng tham gia tháo mái, hạ khung, di chuyển các cấu kiện nhà sàn. Người thân, hàng xóm hỗ trợ nhau, còn cán bộ xã Ia Tul có mặt tại hiện trường để hướng dẫn, hỗ trợ người dân, bảo đảm an toàn trong quá trình tháo dỡ.

Buôn Jứ có 207 hộ dân thuộc diện di dời. Theo phương án bố trí dân cư, toàn bộ số hộ sẽ được chuyển đến Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Ia Tul, có quy mô gần 22 ha, hiện đang được xây dựng, hoàn thiện. Trong số này, 55 hộ sẽ xây dựng nhà mới tại khu tái định cư; 152 hộ tháo dỡ nhà sàn hiện có để vận chuyển các cấu kiện lên dựng lại.

Việc tận dụng những căn nhà cũ giúp người dân tiết kiệm chi phí, vì vậy quá trình tháo dỡ được thực hiện khá cẩn thận. Ảnh: M.P

Việc tận dụng những căn nhà cũ vừa giúp người dân tiết kiệm chi phí, vừa giữ lại không gian sống đã gắn bó với gia đình qua nhiều năm. Vì vậy, quá trình tháo dỡ được bà con thực hiện khá cẩn thận. Những mái nhà sàn ở buôn Jứ không chỉ che mưa nắng mà còn gắn với nhiều thế hệ, với nương rẫy và đời sống cộng đồng.

Thế nhưng, thiên tai khiến người dân buôn Jứ càng thấm thía những khó khăn, mất mát của cuộc sống tại vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt, sạt lở. Từ trận lũ năm 2009 đến bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, những lần chạy lũ, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn đã trở thành ký ức khó quên đối với nhiều gia đình.

Chính những trải nghiệm đó khiến bà con đồng thuận hơn với chủ trương di dời đến khu tái định cư. Dẫu còn lưu luyến nơi ở cũ, họ vẫn mong muốn có một nơi ở an toàn, ổn định để yên tâm sản xuất và chăm lo cho con cháu.

Lãnh đạo xã thường xuyên có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, hướng dẫn và đôn đốc tiến độ. Ảnh: M.P

Theo ông Kpă Tan, khu tái định cư mở ra cơ hội để người dân buôn Jứ yên tâm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất và chăm lo cho con cháu. “Mong rằng từ nay về sau, con cháu buôn Jứ sẽ không còn phải trải qua những đêm chạy lũ như cha ông mình, mà được lớn lên trong môi trường an toàn, ổn định”, ông Tan chia sẻ.

Hướng đến cuộc sống ổn định

Để hỗ trợ người dân, UBND xã Ia Tul bố trí lực lượng tham gia tháo dỡ nhà, tổ chức nấu ăn, cung cấp nước uống cho bà con. Lãnh đạo xã cũng thường xuyên có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, hướng dẫn và đôn đốc tiến độ.

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul, cho biết địa phương đang tập trung hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà, đồng thời chuẩn bị phương tiện để vận chuyển các cấu kiện nhà sàn lên khu tái định cư.

“Sau khi bà con hoàn thành tháo dỡ, xã sẽ điều động xe hỗ trợ vận chuyển nhà lên khu tái định cư để dựng lại”, ông Đức cho biết.

Những bộ phận còn sử dụng ở căn nhà cũ được bà con xếp gọn để chờ vận chuyển, các hạng mục hư hỏng sẽ được sửa chữa, thay thế trước khi dựng lại tại nơi ở mới. Ảnh: M.P

Theo kế hoạch, 152 căn nhà sàn sẽ hoàn thành tháo dỡ vào cuối tháng 8. Khi hạ tầng khu tái định cư hoàn thiện, địa phương sẽ tổ chức vận chuyển và hỗ trợ người dân dựng lại nhà, phấn đấu giúp bà con ổn định nơi ở trước mùa mưa lũ năm nay.

Những mái nhà quen thuộc đang lần lượt được tháo xuống, chờ ngày dựng lại ở nơi ở mới. Với người dân buôn Jứ, cuộc di dời không chỉ là rời một nơi ở cũ mà còn là bước chuẩn bị cho cuộc sống mới an toàn hơn, để yên tâm làm ăn và chăm lo cho thế hệ mai sau.