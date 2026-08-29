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Bình Khê: Trao quà hỗ trợ hộ nghèo và Mẹ Việt Nam anh hùng

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 28-8, UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hoạt động trao quà hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã.

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Lãnh đạo xã Bình Khê trao quà hỗ trợ cho hộ nghèo. Ảnh: Úc Ly

Trong đó, UBND xã phối hợp với Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ trao 200 suất quà (800 nghìn đồng/suất) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 160 triệu đồng.

Dịp này, địa phương phối hợp với Tập đoàn Vingroup trao sổ tiết kiệm trị giá 700 triệu đồng tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đặng (thôn Hữu Giang); đồng thời trao 700 triệu đồng qua tài khoản tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhiễu (thôn Tả Giang).

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Xã Bình Khê phối hợp với Tập đoàn Vingroup trao sổ tiết kiệm trị giá 700 triệu đồng tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đặng. Ảnh: Úc Ly

Các hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền địa phương và doanh nghiệp đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

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