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Công an xã Ia Púch ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu”

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Ngày 12-9, Công an xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu” nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự lễ ra mắt có đại diện lãnh đạo Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Púch; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Đoàn Thanh niên xã và Ban Giám hiệu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch.

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Công an xã Ia Púch nhận đỡ đầu em Kpuih Súi. Ảnh: Diệu Huyền

Theo đó, Công an xã Ia Púch đã nhận đỡ đầu em Kpuih Súi (SN 2020, trú tại làng Brang), hiện là học sinh lớp 1 Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch.

Em Súi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ mất sớm, hiện sống cùng cha và 2 anh em; gia đình thuộc diện hộ nghèo. Theo kế hoạch, hàng tháng, các thành viên Ban Chỉ đạo mô hình sẽ trực tiếp thăm hỏi, động viên và hỗ trợ em Kpuih Súi trong học tập, sinh hoạt.

Dịp này, Công an xã Ia Púch trao tặng 1 phần quà cho em Kpuih Súi, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

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