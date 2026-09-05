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Thời sự

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr thăm, tặng quà người có uy tín tại xã biên giới Ia Púch

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TRẦN THÚY
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(GLO)- Sáng 5-9, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Y Vinh Tơr làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà người có uy tín và hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo tại xã biên giới Ia Púch.

Tại buổi thăm, lãnh đạo xã Ia Púch thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

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Quang cảnh buổi thăm, tặng quà. Ảnh: Ngọc Thu

Thứ trưởng Y Vinh Tơr ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân xã Ia Púch trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng của bà con, Thứ trưởng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, triển khai nhiều chủ trương, chính sách đặc thù nhằm chăm lo đời sống đồng bào DTTS, nhất là tại các địa bàn miền núi, biên giới, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng.

Thứ trưởng đề nghị địa phương tiếp tục rà soát việc triển khai các chương trình, chính sách trong giai đoạn 2021-2025, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương cần kế thừa, phát huy hiệu quả các nội dung, nguồn lực đầu tư đã có; đồng thời tập trung nguồn lực để tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

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Thứ trưởng Y Vinh Tơr (đứng giữa) tặng quà 4 người có uy tín tại xã Ia Púch. Ảnh: Ngọc Thu

Đối với đội ngũ người có uy tín, Thứ trưởng Y Vinh Tơr ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng trong việc làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, đưa con em đến trường và giữ gìn bản sắc văn hóa.

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Hộ đồng bào DTTS nghèo được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ. Ảnh: Ngọc Thu

Dịp này, Thứ trưởng Y Vinh Tơr tặng quà 4 người có uy tín, mỗi suất 500.000 đồng; tặng 68 hộ DTTS nghèo, mỗi hộ 1 triệu đồng; hỗ trợ UBND xã Ia Púch 20 triệu đồng.

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