Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sinh thái, nghỉ dưỡng tại Phù Mỹ Đông

Biển Tân Phụng, xã Phù Mỹ Đông là một trong những điểm đến đang thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, yên bình. Ảnh: Vũ Thảo

Dự án do Công ty TNHH Đầu tư phát triển du lịch Hòn Gành làm nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 110 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 11,35 ha, có quy mô 38 phòng, công suất thiết kế phục vụ dự kiến từ 15.000 - 25.000 lượt khách/năm, hướng đến mục tiêu hình thành khu du lịch sinh thái biển gắn với dịch vụ nghỉ dưỡng và lưu trú ngắn ngày.

Dự kiến, tháng 6-2027 nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý; từ tháng 7-2027 đến tháng 2-2028 sẽ triển khai thi công hạ tầng và công trình chính; tháng 3 đến tháng 11-2028 hoàn thiện công trình và chạy thử; tháng 12-2028 đưa dự án vào vận hành, khai thác.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định, trong đó có ký quỹ bảo đảm đầu tư, hoàn thiện công trình theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt; thực hiện thủ tục thuê đất và bảo đảm nguồn vốn để triển khai theo tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, dự án phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường; bảo đảm không ảnh hưởng đến công trình quốc phòng trong ranh giới dự án… Sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp nhà đầu tư không triển khai hoặc không bảo đảm khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng, dự án sẽ bị xem xét thu hồi theo quy định.