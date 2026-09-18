Đẩy nhanh tiến độ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

(GLO)- Sáng 18-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 10 địa phương đang chậm tiến độ thực hiện.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tiến độ làm sạch dữ liệu, kê khai, xét duyệt và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến đáng ghi nhận. Toàn tỉnh có 3.196.007 thửa đất, trong đó có 2.124.078 thửa đã có cơ sở dữ liệu (chiếm 66,5%) và 1.071.929 thửa chưa có cơ sở dữ liệu (chiếm 33,5%).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Tính đến ngày 17-9, toàn tỉnh đã thực hiện kê khai, đăng ký 576.803/578.711 thửa (đạt 99,67%); xét duyệt 571.014 thửa (đạt 98,67%); cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu 437.856 thửa (đạt 75,66%) và xét duyệt nhưng chưa đồng bộ 133.158 thửa.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, đối khớp 554.041 trường hợp. Kết quả, 100% trường hợp đã được bàn giao cho Công an cấp xã để phối hợp xác minh, trong đó, đã hoàn thành đối khớp 371.491 trường hợp (đạt 67,05%), chưa hoàn thành đối khớp 181.937 (chiếm 32,95%).

Đáng chú ý, trong số 1.612.694 thửa đất thuộc phạm vi Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh trực tiếp làm sạch, chuẩn hóa có 1.435.613 thửa đạt nhóm 1, chiếm 89,02%; còn 177.081 thửa chưa đạt nhóm 1 tiếp tục được ưu tiên thực hiện, trong đó khoảng 75.000 thửa được xác định có khả năng hoàn thành trước ngày 30-9.

Lãnh đạo Công an tỉnh trình bày giải pháp triển khai các nhiệm vụ tiếp theo. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Việc triển khai Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ cấp bách nhưng khối lượng công việc cần xử lý còn nhiều.

Do đó, các thành viên Ban Chỉ đạo cần tăng cường về cơ sở nắm tình hình, trực tiếp hỗ trợ triển khai nhiệm vụ; các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, tập trung cao độ để đảm bảo tiến độ làm sạch, chuẩn hóa, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

Đối với nhóm 177.081 thửa chưa đạt nhóm 1 về làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai thuộc phạm vi Văn phòng ĐKĐĐ trực tiếp xử lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh khẩn trương rà soát, ưu tiên xử lý nhóm 75.000 hồ sơ được xác định có thể hoàn thành trong tháng 9. Trong đó, tập trung xây dựng tiến độ chi tiết theo từng ngày và giao cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, báo cáo kết quả hàng ngày.

Đối với 181.937 trường hợp chưa có kết quả đối khớp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh xác định các nhóm thông tin còn thiếu theo từng trường hợp và nhóm địa phương cụ thể để rà soát thông tin, đặc biệt lưu ý dựa vào hồ sơ đất đai; Công an tỉnh phân công lực lượng phối hợp đối chiếu, xác minh thông tin thông qua lịch sử hồ sơ đất đai, định danh cá nhân, tình trạng cư trú…

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Đối với nhóm khó thực hiện như chưa có cơ sở dữ liệu thông tin, chưa được đo đạc, xác minh ranh giới, đồng chí đề nghị Văn phòng ĐKĐĐ cần bóc tách cụ thể từng nhóm để có phương án xử lý phù hợp, ưu tiên xử lý trước các điểm nghẽn; đồng thời, phân công lực lượng chuyên môn trực tiếp về cơ sở và tổ chức xử lý dứt điểm theo ngày, theo giờ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9.

Các địa phương cơ bản đã hoàn thành khâu kê khai, đăng ký và xét duyệt nhưng vẫn còn vài trường hợp chưa hoàn thành cần phải thực hiện đảm bảo 100%; các địa phương còn hồ sơ chưa hoàn thành phải tập trung xử lý dứt điểm, bảo đảm dữ liệu đầu vào đầy đủ trước khi chuyển sang các bước tiếp theo.