Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Đảng ủy xã Đăk Song

(GLO)- Sáng 16-9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đăk Song nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, đồng thời trao đổi về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Đăk Song là xã đặc biệt khó khăn, có 3 làng với 1.103 hộ dân. Trên địa bàn xã có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 95%. Toàn xã còn 336 hộ nghèo, chiếm 30,46% và 95 hộ cận nghèo, chiếm 8,61%.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 theo kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 1,5 tỷ đồng, bằng 233,8% dự toán, trong đó, thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp hơn 1 tỷ đồng, đạt 220%.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: P.D

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 60,2% kế hoạch. Đối với nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia chuyển từ năm 2025 sang năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt 71,4%; nguồn vốn năm 2026 đang được triển khai thực hiện. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng, với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 98%, hồ sơ trực tuyến đạt 100%.

Đối với Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai làng Tbưng, UBND xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 40 hộ; công tác giải phóng mặt bằng đạt 100%. Hiện tại, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến 40/40 căn nhà hoàn thành vào cuối tháng 10-2026, tạo điều kiện để các hộ dân di dời đến nơi ở mới.

Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai làng Tbưng. Ảnh: R'Piên

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Đảng bộ xã hiện có 9 chi bộ trực thuộc với 290 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ kết nạp 7 đảng viên mới, đạt 77,78% chỉ tiêu. Công tác rà soát, bổ sung, chỉnh lý, số hóa hồ sơ đảng viên được thực hiện theo kế hoạch; công tác kiểm tra, giám sát triển khai theo chương trình đề ra.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đăk Song còn gặp một số khó khăn do địa bàn rộng, địa hình chủ yếu là đồi núi, dân cư phân bố không đồng đều; tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Biên chế cán bộ, công chức cấp xã còn thiếu; các trường học, trạm y tế cũng chưa đủ viên chức so với biên chế được giao.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Chí Thanh nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Tại buổi làm việc, địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung nhân lực đối với các vị trí chuyên môn còn thiếu; ban hành quy chế mới về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Rah Lan Chung ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về công tác giảm nghèo, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, rà soát, đánh giá đầy đủ các tiềm năng, lợi thế của địa phương; tổ chức nghiên cứu, tính toán, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo hướng tăng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Quan tâm xây dựng và triển khai các chính sách, kế hoạch hỗ trợ người dân một cách thiết thực, phù hợp, bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng công tác giáo dục, quan tâm các đối tượng yếu thế, tạo điều kiện để mọi người dân được tiếp cận các chính sách và dịch vụ thiết yếu.

Bên cạnh đó, đồng chí Rah Lan Chung đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; đồng thời đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (bìa phải) tặng quà Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đăk Song. Ảnh: P.D