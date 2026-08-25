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Thời sự

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Sáng 25-8, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh.

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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây tại buổi làm việc cho biết: Trong 8 tháng năm 2026, phường đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ quan trọng: vừa nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, khu phố và các đơn vị sự nghiệp sau sắp xếp; vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành sắp xếp từ 11 khu phố còn 5 khu phố và ổn định 3 cơ sở giáo dục.

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Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2026. Ảnh: N.H

Kinh tế - xã hội của phường tiếp tục phát triển khá với tốc độ tăng giá trị sản phẩm ước đạt 9,6%, thu ngân sách 8 tháng đạt 116,19% dự toán năm.

Phường hoàn thành 18/18 nhiệm vụ đến hạn, đạt 12/17 chỉ tiêu phân kỳ; phát huy tốt lợi thế công nghiệp với 2 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp và 97 doanh nghiệp đang hoạt động. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được chú trọng. Trên địa bàn phường hiện không còn hộ nghèo.

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Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quang Minh báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong 8 tháng năm 2026. Ảnh: N.H

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả nổi bật với tỷ lệ số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử đạt 100%; chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 95,85 điểm (xếp loại xuất sắc).

Đảng bộ phường hiện có 24 tổ chức Đảng trực thuộc với 751 đảng viên. Trong 8 tháng, Đảng bộ phường đã kết nạp 22/23 đảng viên mới (đạt 95,65% kế hoạch).

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng định hướng một số nhiệm vụ chính trong phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026 đối với phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế của phường như: năng lực lãnh đạo và chất lượng sinh hoạt của một số tổ chức Đảng chưa cao; việc kiện toàn chức danh còn chậm; tỷ lệ sử dụng sổ tay đảng viên điện tử còn thấp; công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị có mặt chưa chặt chẽ; đơn thư khiếu nại kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; hoạt động của 5 khu phố mới còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách.

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Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Tuyến đề nghị Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây cần quan tâm công tác số hóa dữ liệu đảng viên điện tử. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quy Nhơn Tây.

Nhấn mạnh địa phương sở hữu vị trí đặc thù khi nằm trên các trục giao thông huyết mạch (QL 1A, cao tốc Bắc - Nam, ĐT.638) kết nối khu công nghiệp và cảng biển, có không gian phát triển công nghiệp - dịch vụ - logistics rộng lớn, đồng chí Rah Lan Chung yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường phải đổi mới tư duy, quyết liệt hành động, biến tiềm năng thành động lực phát triển dài hạn.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phường cần tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo còn khuyết; bố trí nơi sinh hoạt phù hợp cho các tổ dân phố sau sắp xếp và xử lý hiệu quả tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cùng với đó, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tương xứng với yêu cầu quản trị địa bàn đang trên đà đô thị hóa nhanh, nhất là về quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, tài chính và chuyển đổi số.

Về công tác quản lý xã hội và tiếp dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu địa phương đổi mới công tác tiếp công dân theo hướng thực chất, tăng cường đối thoại trực tiếp tại cơ sở để giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu nại, khiếu kiện.

Tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất đai từ trước sáp nhập phường; kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới về lấn chiếm đất công, đất lâm nghiệp, khai thác khoáng sản hay xây dựng trái phép.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, địa phương cần định hướng xây dựng Quy Nhơn Tây thành địa bàn phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ hiện đại, đồng bộ và bền vững; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành làm tốt công tác quy hoạch, quản lý chặt chẽ quỹ đất, tránh phát triển tự phát.

Chủ động đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, gắn phát triển công nghiệp với tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và bảo vệ môi trường sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh: Mục tiêu xuyên suốt là phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị phường thật sự trong sạch, vững mạnh, tạo môi trường sống an toàn, văn minh cho người dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã đến kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân (phần mở rộng) trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây.

Dự án có quy mô khoảng 18,4 ha, tổng mức đầu tư gần 90 tỷ đồng do Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ làm chủ đầu tư. Đến nay, khối lượng thi công hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đã hoàn thành 75%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) kiểm tra tiến độ thi công Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân (phần mở rộng). Ảnh: N.H

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) kiểm tra tiến độ thi công Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân (phần mở rộng). Ảnh: N.H

Đồng chí Rah Lan Chung yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành dự án, tăng cường thu hút đầu tư các doanh nghiệp vào hoạt động; đồng thời đề nghị lãnh đạo phường thường xuyên quan tâm, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng nhà đầu tư để sớm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

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