Gia Lai quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom

(GLO)- Ngày 6-10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Đội K52 (Phòng Chính trị) phối hợp với Ban CHQS xã Ia Dom tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Bi.

Trước đó, trong quá trình làm vườn, ông Siu Bích (74 tuổi, trú làng Bi, xã Ia Dom) phát hiện nhiều nấm mộ đất nghi là nơi chôn cất bộ đội nên báo cho Ban CHQS xã Ia Dom và Đội K52. Qua kiểm tra, nhận thấy thông tin có cơ sở, ngày 5-10, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tại khu vực này.

Đội K52 phối hợp với Ban CHQS xã Ia Dom tổ chức khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại làng Bi. Ảnh: Nguyễn Hoàng



Trưa 5-10, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ thứ nhất, gồm xương cẳng tay và một số xương vụn. Di vật kèm theo có mảnh tăng và 1 tấm bia kim loại khắc các chữ “Nguyễn”, “Hy Sinh” cùng một số chữ khác đã bị rỉ sắt, không còn rõ.

Các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục quy tập hài cốt liệt sĩ thứ hai, gồm răng, xương cẳng tay, xương cẳng chân và nhiều xương vụn. Di vật gồm mảnh tăng và cúc áo bộ đội.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm của cả 2 hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.