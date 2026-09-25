Quy tập một bộ hài cốt liệt sĩ tại phường Quy Nhơn Nam

(GLO)- Sáng 25-9, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa địa nhân dân thuộc phường Quy Nhơn Nam.

Trước đó, ông Phan Văn Sơn (SN 1949, trú tổ 9, khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam) cho biết: Vào tháng 5-2022, trong lúc cùng một số người dân đào huyệt tại Nghĩa địa nhân dân tổ 5 (khu phố 16), ông phát hiện một số đoạn xương cùng tấm tăng bộ đội.

Ngày 18-9, khi thấy Đội K52 đang tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Sơn đã cung cấp thông tin về vị trí nói trên.

Tiếp nhận thông tin, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam tiến hành xác minh, thu thập thông tin và tổ chức tìm kiếm tại khu vực được xác định.

Di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại phường Quy Nhơn Nam là một tấm tăng bộ đội màu xanh. Ảnh: N.Dũng

Đến sáng 25-9, lực lượng tìm kiếm phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ. Di vật được tìm thấy cùng hài cốt có một tấm tăng bộ đội màu xanh.

Hài cốt liệt sĩ sau khi được quy tập đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh và hoàn thiện các thủ tục liên quan.