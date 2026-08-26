Gia Lai thống nhất phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 tại Campuchia

(GLO)- Ngày 25-8, tại Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đã hội đàm với Ban chuyên trách 2 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng.

Mục đích của hội đàm là nhằm thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia trong mùa khô 2026-2027.

Dự các cuộc hội đàm có Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai; ông Ma Vi Chât - Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri; ông Men Kung - Phó Tỉnh trưởng, Phó Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Stung Treng cùng thành viên Ban chuyên trách của 3 tỉnh.

Quang cảnh hội đàm giữa Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và tỉnh Stung Treng. Ảnh: Đức Hải

Tại các cuộc hội đàm, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng đối với Đội K52 trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Từ năm 2001 đến nay, tại tỉnh Ratanakiri, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 558 hài cốt liệt sĩ và tại tỉnh Stung Treng đã tìm kiếm, quy tập được 446 hài cốt liệt sĩ.

Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và tỉnh Stung Treng ký kết biên bản thỏa thuận tổ chức lực lượng phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027. Ảnh: Đức Hải

Theo Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai, thời gian tới, công tác tìm kiếm, quy tập dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thông tin, nhân chứng ngày càng ít; địa hình, địa vật có nhiều thay đổi.

Vì vậy, Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đề nghị Ban chuyên trách 2 tỉnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, khu vực làm nương rẫy, săn bắn và các cơ sở tôn giáo.

Trong mùa khô 2026-2027, Đội K52 dự kiến triển khai 2 đợt tìm kiếm tại Ratanakiri và Stung Treng vào tuần đầu tháng 9 và tháng 12-2026; tập trung khảo sát, tìm kiếm tại những khu vực đã có thông tin nhưng chưa xác định chính xác vị trí.

Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai trao hỗ trợ cho Ban chuyên trách tỉnh Stung Treng 20.000 USD để thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027. Ảnh: Đức Hải

Lãnh đạo Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri và Stung Treng khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân Campuchia.

Bởi lẽ, đất nước và nhân dân Campuchia được hồi sinh, phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ vô cùng to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là những chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam với tinh thần quốc tế cao cả đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để đánh đuổi, tiêu diệt chế độ diệt chủng Pol Pot.

2 địa phương cam kết tiếp tục phân công lực lượng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đội K52; đồng thời tăng cường vận động người dân cung cấp thông tin, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai trao tặng Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri 2 máy vi tính và 1 máy in. Ảnh: Đức Hải

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và trách nhiệm, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban chuyên trách 2 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng đã thống nhất ký kết biên bản thỏa thuận về tổ chức lực lượng phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027.

Dịp này, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai trao hỗ trợ 10.000 USD cho Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri và 20.000 USD cho Ban chuyên trách tỉnh Stung Treng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027; đồng thời trao tặng Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri 2 máy vi tính và 1 máy in.