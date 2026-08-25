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Thời sự

Quy tập được thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

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(GLO)- Thượng tá Hoàng Viết Ngọc - Chính trị viên Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Ngày 24-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn làng Sung O Boòng Nga, xã Ia Boòng.

Theo thông tin người dân cung cấp, Đội K52 đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ tiến hành tìm kiếm tại khu vực gần nghĩa địa của làng Sung O Boòng Nga, qua đó đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ.

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Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại làng Sung O Boòng Nga, xã Ia Boòng. Ảnh: ĐVCC

Các hài cốt được tìm thấy đang trong giai đoạn phân hủy nặng, chỉ còn lại răng, xương sọ, xương cẳng chân, xương cẳng tay và nhiều xương vụn khác. Bên cạnh đó là một số di vật gồm có mảnh tăng, đèn pin, vỏ đạn, đồng xu, cúc áo bộ đội và nắp hộp sắt.

Các hài cốt liệt sĩ tìm thấy hiện chưa xác định được danh tính nên Đội K52 đã lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN.

Được biết, thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", từ ngày 3-8 đến nay, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn xã Ia Boòng.

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