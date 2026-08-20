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Thời sự

Gia Lai: Quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ, phát hiện kỷ vật khắc tên “Long Bắc”

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
HUY BẮC
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(GLO)- Ngày 20-8, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục ghi nhận những kết quả mới trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, với 1 bộ hài cốt được tìm thấy tại xã Ia Boòng và 1 kỷ vật đặc biệt mang dòng chữ “Long Bắc” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hoài Hảo.

Theo thông tin từ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), ngày 20-8, đơn vị tiếp tục triển khai lực lượng tìm kiếm tại làng Sơr (xã Ia Boòng) và phát hiện, quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ.

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Đội K52 phát hiện, quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng. Ảnh: H.B

Trước đó, từ nguồn tin của người dân làng Sơr (làng Gà cũ), trong quá trình trồng cây ăn quả, người dân phát hiện một số mảnh tăng của bộ đội cùng các mảnh xương nghi là hài cốt liệt sĩ nên báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội K52 tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trường và triển khai tìm kiếm, quy tập. Từ ngày 26-7 đến 19-8, lực lượng đã tìm thấy 10 hài cốt liệt sĩ. Đến ngày 20-8, Đội K52 quy tập thêm 1 bộ hài cốt, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này lên 11.

Hài cốt mới phát hiện gồm: xương cẳng chân, xương cẳng tay và nhiều mảnh xương vụn. Một số di vật được tìm thấy kèm theo có vỏ đạn K54, 2 cúc áo, 2 đồng tiền xu, 2 lọ dầu gió và một số vật dụng cá nhân đã mục nát.

Cũng trong chiều 20-8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hoài Hảo (phường Hoài Nhơn Tây), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ công tác giám định ADN.

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Chiếc bút khắc dòng chữ “Long Bắc” cùng hình 2 con chim bồ câu ngậm chùm hoa cau được phát hiện. Ảnh: H.B

Khi khai quật ngôi mộ số 12, hàng số 8, khu mộ A, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 1 chiếc bút máy màu đỏ, loại bơm mực. Trên thân bút khắc dòng chữ “Long Bắc”, cùng hình 2 con chim bồ câu ngậm chùm hoa cau.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng làm nhiệm vụ, dòng chữ và hình khắc trên cây bút là manh mối đáng chú ý, có thể hỗ trợ quá trình đối chiếu thông tin, xác minh danh tính và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Hiện vật sẽ được lưu giữ để tiếp tục phục vụ công tác xác minh.

Từ ngày 19-8, Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hoài Hảo, thực hiện khai quật, lấy mẫu tại 288 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin.

Tính đến chiều 20-8, các lực lượng tham gia đã lấy được 50 mẫu phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN; góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin và tìm kiếm thân nhân.

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