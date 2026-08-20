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Thời sự

Phát hiện, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại buôn Ma Giai

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NGÔ THU
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(GLO)- Chiều 19-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã phát hiện và quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực buôn Ma Giai (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, ông La O Khởi (thường gọi Oi Thơ) - người dân buôn Ma Giai - đã cung cấp cho chính quyền địa phương thông tin về vị trí chôn cất chiến sĩ hy sinh trong thời kỳ chiến tranh mà ông từng trực tiếp tham gia mai táng.

Tiếp nhận thông tin, Đội K52 đã liên hệ và được ông Khởi trực tiếp dẫn đến khu vực chôn cất để tổ chức tìm kiếm.

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Một số di vật tìm thấy trong quá trình quy tập. Ảnh: Ngô Thu

Theo lời kể của ông Khởi, trong thời kỳ chiến tranh, ông từng đưa chiến sĩ hy sinh đến khu vực này chôn cất.

Trong ký ức của ông, có một liệt sĩ tên Quang, quê miền Bắc, hy sinh tại khu vực Suối Môn (Ia Rpua) vào khoảng năm 1970-1971 sau khi bị thương ở phổi.

Khi mai táng, ông đã dùng đá để đánh dấu vị trí nên sau hơn nửa thế kỷ vẫn có thể nhận biết khu vực chôn cất.

Từ thông tin và sự chỉ dẫn của nhân chứng, Đội K52 đã tổ chức tìm kiếm liên tục trong khoảng 3-4 ngày. Đến chiều 19-8, lực lượng làm nhiệm vụ xác định được vị trí và phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Ông Khởi còn cung cấp thông tin về ông Trần Đức Mãi (thuộc Ban Quản lý thương binh) và một người tên Nữ (từng giữ chức Trưởng ban Thương binh, quê Quảng Nam).

Do thời gian đã lâu, ông Khởi không nhớ rõ họ của người này. Những thông tin trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục thu thập, đối chiếu nhằm phục vụ quá trình xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.

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Đội K52 tổ chức lấy mẫu ADN gửi Trung tâm Y tế phục vụ công tác xác minh. Ảnh: Ngô Thu

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Đội K52 đã tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định và đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Krông Pa, xã Phú Túc.

Tại đây, lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu ADN gửi Trung tâm Y tế phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính; đồng thời, thắp hương tưởng niệm và bố trí lực lượng trực gác, bảo quản hài cốt liệt sĩ trang nghiêm, chu đáo.

Việc phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại buôn Ma Giai diễn ra trong thời điểm cả nước đang triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Kết quả này một lần nữa cho thấy giá trị đặc biệt của những thông tin do nhân chứng và nhân dân cung cấp; đồng thời thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

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