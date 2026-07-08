Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Phí

(GLO)- Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) vừa tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Yăng (xã Ia Phí) sau khi tiếp nhận tin báo của người dân.

Trước đó, trong quá trình đào hố trồng cà phê, ông Rơ Com Thắng (43 tuổi, trú làng Yăng) phát hiện một số di vật nghi của bộ đội như dao găm, thắt lưng, bình tông nên báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Phí.

Đội K52 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại làng Yăng. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Qua xác minh thực địa, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Phí xác định các di vật phát hiện được là vật dụng của bộ đội sử dụng trong thời kỳ chiến tranh.

Tại khu vực rẫy cà phê của gia đình ông Thắng, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm và ghi nhận còn có 2 hố bom (đã được san lấp để canh tác) cách vị trí phát hiện di vật khoảng 70 m.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại làng Yăng (xã Ia Phí). Ảnh: Nguyễn Hoàng

Đến khoảng 15 giờ ngày 7-7, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hài cốt liệt sĩ gồm một số phần xương và 3 chiếc răng, cùng nhiều di vật như: bình tông, bát sắt B52, dây thắt lưng, sổ tay, dao găm, mảnh tăng, hộp nhôm, lọ thuốc và một số hiện vật khác.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm, quy tập và triển khai các bước theo quy định để xác minh danh tính liệt sĩ.