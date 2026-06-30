Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại xã SRó

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đông đảo người dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hài cốt liệt sĩ quy tập tại xã SRó được tổ chức truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Kông Chro. Ảnh: Hải Nguyễn

Trước đó, ngày 22-6, trong quá trình sửa chữa công trình điện tại khu vực Đăk Song, cuối làng Pting (xã SRó), công nhân Điện lực Kông Chro phát hiện nhiều di vật như: tăng ni lông, vải, bát cùng các mảnh xương nằm rải rác.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tổ chức khai quật, thu thập mẫu xương, răng và các di vật liên quan để phục vụ công tác giám định, xác minh.

Nhiều di vật và hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại làng Pting (xã SRó). Ảnh: Hải Nguyễn

Việc kịp thời quy tập, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.