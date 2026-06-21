Phù Mỹ Đông tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Theo Thượng tá Nguyễn Cao Chót - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Đông, từ nguồn tin do người dân cung cấp, đơn vị đã tiến hành xác minh, tổ chức tìm kiếm và quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại địa phương.
Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Sau nghi thức truy điệu, các đại biểu đã thực hiện lễ an táng, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng.