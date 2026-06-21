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Phù Mỹ Đông tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 20-6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Cao Chót - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Đông, từ nguồn tin do người dân cung cấp, đơn vị đã tiến hành xác minh, tổ chức tìm kiếm và quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại địa phương.

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Xã Phù Mỹ Đông tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập tại địa phương. Ảnh: N.K

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

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Hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng. Ảnh: N.K

Sau nghi thức truy điệu, các đại biểu đã thực hiện lễ an táng, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng.

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