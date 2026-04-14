Xã An Lương và Tuy Phước Đông tổ chức quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ngày 13-4, xã An Lương tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Châu tại Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Thành.

Phần mộ liệt sĩ Nguyễn Châu được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Thành. Ảnh: H.P

Liệt sĩ Nguyễn Châu (SN 1932) quê ở tại thôn Xuân Bình Bắc; phần mộ trước đây do gia đình quản lý, nay được địa phương tổ chức cất bốc, đưa về an táng tại nghĩa trang theo quy định.

Phần mộ liệt sĩ Trương Văn Kỷ được cất bốc để an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Phước Hòa. Ảnh: H.P

Trước đó, tại xã Tuy Phước Đông, lực lượng chức năng đã tiến hành cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Kỷ (SN 1935, quê thôn Huỳnh Giản Bắc) về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Phước Hòa.

Lễ an táng được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, thể hiện sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.