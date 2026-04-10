Phát hiện, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Ly

(GLO)-Ngày 10-4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 cho biết, đơn vị đã hoàn thành việc quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Doch 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, công tác tìm kiếm được triển khai từ nguồn tin của người dân địa phương về việc tình cờ phát hiện 1 hang đá có nhiều vật dụng sinh hoạt nghi liên quan đến bộ đội ta trong thời chiến.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 đã hoàn thành việc quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Ly. Ảnh: Chu Hoài

Nhận được tin báo, từ ngày 6 đến 8-4, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 đã khẩn trương tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường để khảo sát, tìm kiếm và phát hiện 12 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp tục mở rộng phạm vi, lực lượng tìm kiếm ghi nhận thêm nhiều dấu hiệu quan trọng, củng cố nhận định đây là khu vực chôn cất tập trung liệt sĩ.

Tại hiện trường, các hài cốt đều đã phân hủy mạnh do thời gian, chủ yếu còn lại các mảnh xương nhỏ, răng cùng nhiều di vật như: tăng võng, vải dù, bút sắt, băng đạn AK, cúc áo, đế dép cao su, dây thông tin, bàn chải đánh răng, lọ thuốc, quân hiệu, bát sắt…

Những di vật này phần nào tái hiện điều kiện sinh hoạt, chiến đấu gian khổ của bộ đội ta trong những năm kháng chiến.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34 thắp hương, viếng các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Chu Hoài

Theo các tài liệu, khu vực này từng là địa bàn hoạt động của các đơn vị thuộc Trung đoàn 609, Trung đoàn 66, Trung đoàn 24, Trung đoàn 320 cùng các cơ quan Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần của Mặt trận Tây Nguyên (B3) trong giai đoạn 1966-1969.

Từ năm 2020 đến nay, riêng tại khu vực núi Chư Pa (xã Ia Ly), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 đã tìm kiếm, cất bốc được 46 hài cốt liệt sĩ.

Hiện các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về bảo quản, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 34 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực làng Doch 1 nhằm không bỏ sót các phần mộ còn nằm lại.