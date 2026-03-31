Phấn đấu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm

(GLO)- Một trong những nội dung trọng tâm của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã ký Quyết định số 27/QĐ-BCĐQG ban hành Kế hoạch tổ chức phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Quang cảnh lễ an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại địa bàn E7, H5 (nay là xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai) vào tháng 11-2025. Ảnh: M.P

Nội dung Chiến dịch gồm: tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được.

Cùng với đó là giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang (Vị Xuyên), tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” giao Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị đăng cai tổ chức lễ phát động.

Ban Chỉ đạo cấp quân khu, cấp tỉnh căn cứ nội dung phát động của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” ở cấp mình đạt kết quả cao nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 cùng các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) đầu năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Thời gian thực hiện Chiến dịch từ ngày 15-3-2026 đến 27-7-2027. Lễ phát động sẽ tổ chức tại Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) vào sáng 2-4-2026.

Sau 250 ngày triển khai Chiến dịch (từ 15-3 đến 20-11-2026), Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Thời gian tổng kết Chiến dịch vào tuần 4 tháng 7-2027.