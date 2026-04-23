Phường Quy Nhơn Bắc tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Mai Văn Chành

HỒNG PHÚC
(GLO)- Ngày 22-4, tại Nghĩa trang liệt sĩ Trần Quang Diệu, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Bắc đã trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Mai Văn Chành.

Phường Quy Nhơn Bắc tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Mai Văn Chành. Ảnh: Anh Tuấn

Liệt sĩ Mai Văn Chành sinh năm 1927, quê quán ở xã Phước Long (nay là phường Quy Nhơn Bắc). Ngay từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí đã tham gia lực lượng vũ trang, trở thành chiến sĩ du kích địa phương. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí luôn dũng cảm chiến đấu, không ngại gian khổ, hy sinh.

Ngày 19-3-1946, đồng chí đã anh dũng hy sinh trong một trận chiến ác liệt khi tuổi đời còn rất trẻ.

Hài cốt liệt sĩ Mai Văn Chành được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Trần Quang Diệu (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Anh Tuấn

Sau nhiều năm yên nghỉ tại Gò xóm Đồng Đất (thuộc tổ 9, khu phố 16, phường Quy Nhơn Bắc), hài cốt liệt sĩ đã được quy tập và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Trần Quang Diệu.

Buổi Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Mai Văn Chành diễn ra trong không khí trang nghiêm. Các đại biểu và nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của liệt sĩ.

