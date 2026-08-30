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Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Gia Lai: Phát hiện nhiều kỷ vật, mở thêm manh mối về danh tính liệt sĩ

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 29-8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ thuộc Chiến dịch 500 ngày đêm tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều kỷ vật chứa thông tin, mở thêm những manh mối quan trọng phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bồng Sơn (phường Bồng Sơn), lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 1 kỷ vật tại hàng số 4, mộ liệt sĩ chưa có thông tin số 08, khu B.

Sau khi thu thập, bảo quản và phục hồi, trên kỷ vật còn đọc được một số dòng chữ: “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa/Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Giấy chứng nhận ba công. Tên: Trần Văn Lộc, chức vụ: Tiểu đội trưởng. Đơn vị: Đại đội 3 - II…”.

Ngoài kỷ vật trên, lực lượng chức năng còn phát hiện một số mảnh vật dụng, giấy tờ đã hư hỏng, mục nát theo thời gian. Thông tin về đồng chí Trần Văn Lộc được xác định là manh mối quan trọng để cơ quan chức năng đối chiếu hồ sơ, tài liệu lịch sử, thông tin đơn vị, địa phương và dữ liệu thân nhân để xác định danh tính liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự phường Bồng Sơn, tính đến hết ngày 27-8, trong tổng số 59 ngôi mộ cần lấy mẫu tại nghĩa trang, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã khai quật, lấy mẫu xong 45 ngôi mộ, đạt khoảng 76,3%.

Cũng trong ngày 29-8, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Tín (xã Vạn Đức), lực lượng lấy mẫu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát hiện 1 kỷ vật đặc biệt trong phần mộ số 09, hàng 04, lô D, mã định danh mộ 52.045.00075.

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Kỷ vật lưu giữ hình ảnh một người chiến sĩ được tìm thấy trong mộ liệt sĩ chưa có thông tin ở Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Tín. Ảnh: Phương Huyền

Kỷ vật là 1 cuốn sổ hoặc album nhỏ đã cũ, hư hỏng nhưng vẫn còn lưu giữ hình ảnh 1 người chiến sĩ trong trang phục quân nhân cùng một số dòng chữ viết tay.

Dù phần lớn thông tin đã phai mờ theo thời gian, những dấu tích còn lại được kỳ vọng sẽ trở thành manh mối phục vụ quá trình xác minh danh tính người đã hy sinh.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai cùng các cơ quan chức năng mong các cựu chiến binh, đồng đội, thân nhân liệt sĩ và những người biết thông tin liên quan đến đồng chí Trần Văn Lộc, phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Tín hoặc các kỷ vật, hình ảnh được phát hiện cung cấp thông tin để phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.

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