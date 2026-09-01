Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thăm, động viên lực lượng lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Chiều 31-8, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tăng Bạt Hổ (xã Hoài Ân) và Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh (xã Vạn Đức).

Tại nghĩa trang liệt sĩ, dù đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, các lực lượng vẫn duy trì nhiệm vụ, phối hợp thực hiện từng công đoạn lấy, quản lý và bàn giao mẫu một cách thận trọng, khoa học, chính xác.

Đại tá Võ Tấn Tài (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra công tác lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tăng Bạt Hổ (xã Hoài Ân). Ảnh: Đức Dũng

Biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia, Đại tá Võ Tấn Tài nhấn mạnh, việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ và đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các lực lượng tiếp tục làm việc khoa học, tỉ mỉ, chính xác; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, vừa bảo đảm tiến độ vừa tuân thủ nghiêm quy trình trong từng khâu thực hiện.

Đại tá Võ Tấn Tài cùng đoàn công tác tặng quà động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh (xã Vạn Đức). Ảnh: Đức Dũng

Dịp này, Đại tá Võ Tấn Tài đã trao quà của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ; góp phần tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng trong chương trình công tác, Đại tá Võ Tấn Tài cùng đoàn đến thăm, kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoài Ân; yêu cầu đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.