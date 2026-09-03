Xuyên lễ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

(GLO)- Trong những ngày cả nước hân hoan chào mừng Quốc khánh 2-9, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn miệt mài thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (HCLS) phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính liệt sĩ.

Những ngày nghỉ lễ, khi nhiều gia đình sum họp, công việc của các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm HCLS trong Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn diễn ra khẩn trương.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm làm việc xuyên lễ, miệt mài khai quật, lấy mẫu sinh phẩm HCLS phục vụ giám định ADN. Ảnh: H.P

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tăng Bạt Hổ (xã Hoài Ân) và Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh (xã Vạn Đức), từng phần mộ được khai quật cẩn trọng; từng mẫu sinh phẩm được thu thập, kiểm tra và bảo quản theo quy trình phục vụ giám định ADN.

Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và trách nhiệm cao, bởi phía sau mỗi phần mộ chưa có thông tin là niềm mong mỏi kéo dài hàng chục năm của thân nhân liệt sĩ.

Lấy mẫu sinh phẩm HCLS tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tăng Bạt Hổ (xã Hoài Ân). Ảnh: H.P

Trung tá Nay Thương - Phân đội trưởng K52 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh) cho biết, cán bộ, chiến sĩ xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc.

Vì vậy, dù trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn tranh thủ từng ngày, từng giờ, thực hiện việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

“Mỗi mẫu sinh phẩm đủ điều kiện, mỗi manh mối được phát hiện là thêm 1 cơ hội để các anh hùng liệt sĩ được trở về với tên tuổi và thân nhân của mình” - Trung tá Nay Thương bày tỏ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Tăng Bạt Hổ và Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh là 2 nghĩa trang cuối cùng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác lấy mẫu. Tính đến hết ngày 1-9, tại 2 nghĩa trang cuối cùng này đã có 102 mộ được khai quật, lấy mẫu, thu được 73 mẫu sinh phẩm HCLS đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

Trong quá trình khai quật tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện nhiều kỷ vật có thể trở thành manh mối quan trọng phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ.

Tại mộ số 14, khu C, hàng 02, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 1 chiếc lược nhựa khắc dòng chữ “ĐỨC THẮNG”. Dù chưa có thêm thông tin về họ tên đầy đủ, quê quán hay đơn vị, dòng chữ trên chiếc lược là 1 thông tin đáng chú ý để tiếp tục tra cứu hồ sơ, tìm đồng đội, thân nhân và nhân chứng có liên quan.

Tại mộ số 10, khu B, hàng 9, lực lượng khai quật phát hiện 1 huân chương đã hoen rỉ, 1 chiếc ví da màu đen khắc chữ “BiC - PORTEFEUILLE” và 1 tấm ảnh cô gái đã phai màu.

Theo đánh giá của lực lượng khai quật, huân chương được tìm thấy có khả năng là Huân chương Chiến công Giải phóng. Tấm ảnh cô gái được nhận định có thể là hình người thân hoặc người yêu mà liệt sĩ đã mang theo ra chiến trường.

Mỗi kỷ vật dù nhỏ bé nhưng đều có thể chứa đựng những thông tin quý giá, giúp cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu hồ sơ, mở rộng việc xác minh và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Tinh thần “xuyên lễ, vượt khó, chạy đua với thời gian” đang được các lực lượng duy trì trong suốt quá trình thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm. Ảnh: H.P

Để công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm HCLS được triển khai đúng tiến độ, lực lượng quân sự địa phương cũng tích cực phối hợp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và hỗ trợ các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Phạm Ngọc Chính - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoài Ân - cho biết, địa phương xác định việc phối hợp lấy mẫu sinh phẩm HCLS là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt.

Dù trong dịp nghỉ lễ, cán bộ, chiến sĩ vẫn chủ động phối hợp với các lực lượng, tạo điều kiện thuận lợi để công tác khai quật, lấy mẫu được thực hiện chặt chẽ, an toàn và đúng tiến độ.

Đến nay, lực lượng lấy mẫu, bàn giao và số hóa HCLS đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm HCLS tại 111 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.P

Đến hết ngày 2-9, lực lượng lấy mẫu, bàn giao và số hóa HCLS của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm HCLS tại 111 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh; lấy mẫu tại 12.019 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin; thu được 7.831 mẫu đủ điều kiện xác định ADN và đã 3.372 mẫu sinh phẩm HCLS đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để tiếp tục thực hiện các bước phục vụ giám định, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ.

Mỗi mẫu sinh phẩm đủ điều kiện được thu nhận là thêm cơ hội để 1 liệt sĩ được xác định tên tuổi, quê quán và kết nối với thân nhân. Vì vậy, tinh thần “xuyên lễ, vượt khó, chạy đua với thời gian” đang được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh duy trì trong suốt quá trình thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.

Bộ CHQS tỉnh thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ trong Chiến dịch 500 ngày đêm xuyên lễ lấy mẫu HCLS tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tăng Bạt Hổ. Ảnh: H.P

Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Vì vậy, các lực lượng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tranh thủ từng ngày, từng giờ, thực hiện chặt chẽ từng khâu trong quá trình khai quật, lấy mẫu, phấn đấu thu được nhiều nhất các mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.

Phía trước là tiến độ của Chiến dịch 500 ngày đêm, phía sau là sự chờ đợi của những gia đình đã mong tin người thân suốt nhiều thập kỷ. Bởi vậy, từng lớp đất được mở lên, từng mẫu sinh phẩm được thu nhận và từng kỷ vật được tìm thấy đều được nâng niu với trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc.