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Chính ủy Quân đoàn 34 kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
CHIẾN THẮNG
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(GLO)- Ngày 27-8, đoàn công tác do Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Tham gia đoàn công tác có đại diện các cơ quan Quân đoàn 34 cùng lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 10.

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Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10. Ảnh: Chiến Thắng

Tại nơi Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 thực hiện nhiệm vụ, đoàn công tác kiểm tra tiến độ tìm kiếm, công tác tổ chức lực lượng, bảo đảm an toàn, trang bị, phương tiện. Chỉ huy Đội báo cáo tình hình địa bàn, kết quả tìm kiếm thời gian qua cùng những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, nhân chứng và cựu chiến binh thu thập, xác minh thông tin; tổ chức khảo sát, khoanh vùng và tìm kiếm theo đúng quy trình.

Ngày 19-8, Đội đã phát hiện, quy tập 1 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như: 1 dây thắt lưng, 2 chiếc tất bộ đội, mảnh mũ cứng, vải áo trấn thủ bộ đội, dây dù, cúc áo, pin, móc sắt, 1 lọ thuốc, vỏ đạn, đầu đạn... Đội và các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi xác định đây là hài cốt liệt sĩ. Sư đoàn 10 cũng đã tăng cường 50 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 17 để mở rộng khu vực tìm kiếm.

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Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 10 đang thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Chiến Thắng

Trung tướng Lê Minh Quang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 và yêu cầu đơn vị tiếp tục bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trong việc thu thập, xác minh thông tin.

Trong quá trình tìm kiếm phải bảo đảm an toàn, thực hiện chặt chẽ, tỉ mỉ, đúng quy định, bảo đảm tính chính xác và sự tôn nghiêm đối với các liệt sĩ, góp phần đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân.

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