Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

(GLO)- Ngày 5-10, tại Trường Quân sự Quân đoàn 34, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) khai mạc lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học, công nghệ giáo dục hiện đại cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường.

Dự khai mạc có Đại tá, TS Phạm Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý giáo dục, Cục Quân huấn - Nhà trường; PGS.TS Trần Thành Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Các học viên Trường Quân sự Quân đoàn 34 tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại. Ảnh: Phúc Danh

Lớp bồi dưỡng sẽ kết hợp kiến thức nền tảng về sư phạm đại học với kỹ năng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, kiểm tra và đánh giá. Học viên được nghiên cứu các chuyên đề về giáo dục đại học trong bối cảnh chuyển đổi số; lý luận, tâm lý dạy học đại học; thiết kế dạy học; phương pháp đánh giá và tổ chức trải nghiệm học tập.

Điểm đáng chú ý của chương trình là các chuyên đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả; ứng dụng công nghệ số trong nghiên cứu khoa học; thiết kế học liệu, tài nguyên số. Cùng với đó, học viên thực hành thiết kế kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá và các hoạt động giáo dục, qua đó chuyển kiến thức được bồi dưỡng thành kỹ năng phục vụ công tác chuyên môn.

PGS.TS Trần Thành Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) giới thiệu chuyên đề Giáo dục đại học trong bối cảnh chuyển đổi số. Ảnh: Phúc Danh

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục Trường Quân sự Quân đoàn 34 có thêm điều kiện nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước vận dụng công nghệ giáo dục hiện đại vào giảng dạy; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Đại tá, TS Phạm Anh Tuấn đề nghị các học viên chủ động trao đổi những khó khăn trong giảng dạy, quản lý giáo dục; vận dụng kiến thức được bồi dưỡng để hoàn thiện kế hoạch dạy học, học liệu và phương pháp kiểm tra, đánh giá. Việc ứng dụng AI phải gắn với kiểm chứng nội dung, bảo đảm an toàn thông tin, giữ bí mật quân sự và đề cao trách nhiệm của người dạy.