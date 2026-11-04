30 cán bộ Lào tham gia các lớp tập huấn nghề tại Binh đoàn 15

(GLO)- Ngày 4-11, Trường Cao đẳng nghề số 21 (Binh đoàn 15) tổ chức khai mạc các lớp tập huấn về công tác sản xuất nông nghiệp, sửa chữa điện dân dụng cho cán bộ, học viên Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; đồng thời bế mạc các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý và y tá thôn, bản.

Dự khai mạc có Đại tá Trần Ngọc Hải - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15; đại diện thủ trưởng các cơ quan Binh đoàn, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề số 21, cán bộ, giáo viên nhà trường cùng cán bộ, học viên nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Sau 3 tháng đào tạo (từ 7-8 đến 6-11), Trường Cao đẳng nghề số 21 đã tổ chức giảng dạy 16 giáo trình, kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, tham quan, học tập mô hình thực tế đối với 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý và y tá thôn, bản.

Trong đó, lớp y tá thôn, bản được đào tạo 7 nội dung, gồm: giao tiếp tiếng Việt cơ bản, thuốc thông thường, giải phẫu - sinh lý, điều dưỡng cơ bản, bệnh nội khoa, bệnh ngoại khoa và 5 kỹ thuật cấp cứu. Kết quả, có 3 học viên đạt loại giỏi, 4 học viên đạt loại khá.

Lãnh đạo Binh đoàn 15, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề số 21 cùng cán bộ, học viên Lào chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Huy Toàn

Đối với lớp quản lý, học viên được trang bị 9 giáo trình về kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững, quản lý kinh tế và tài chính trang trại, tài chính vi mô, quản trị nguồn nhân lực, quản trị doanh nghiệp, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý dự án.

Kết quả, có 3 học viên đạt loại giỏi, 5 học viên đạt loại khá. Nhà trường đã xét tặng giấy khen cho 3 học viên có thành tích xuất sắc.

Trong suốt khóa học, các học viên chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đào tạo, không có trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý; 100% học viên hài lòng với điều kiện ăn ở, sinh hoạt.

Cùng với công tác bế mạc, Trường Cao đẳng nghề số 21 tổ chức khai mạc các lớp tập huấn về sản xuất nông nghiệp và sửa chữa điện dân dụng cho 30 cán bộ, học viên Bộ Quốc phòng Lào. Đây là những nội dung thiết thực, gắn với yêu cầu tổ chức sản xuất, cải thiện đời sống và bảo đảm an toàn trong sinh hoạt tại cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Trần Ngọc Hải yêu cầu Trường Cao đẳng nghề số 21 tổ chức đào tạo nghiêm túc, thiết thực, chú trọng kết hợp lý thuyết với thực hành; lựa chọn những kỹ thuật phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai, vật tư và thiết bị tại địa phương của nước bạn Lào; đồng thời bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành, nhất là đối với nội dung sửa chữa điện dân dụng.

Đồng chí cũng đề nghị các học viên phát huy tinh thần chủ động, tích cực học tập, rèn luyện, nắm vững kiến thức, kỹ năng được trang bị để vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào là nhiệm vụ thiết thực của Binh đoàn 15, góp phần tăng cường hợp tác giữa Quân đội 2 nước, tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Các học viên được nhận học bổng. Ảnh: Huy Toàn

Dịp này, Trường Cao đẳng nghề số 21 đã trao học bổng cho 6 học viên có kết quả học tập cao thuộc 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý và y tá thôn, bản nhằm ghi nhận, khuyến khích tinh thần học tập và nỗ lực rèn luyện của các học viên.