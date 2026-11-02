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Thời sự

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra công tác kết hợp quân dân y tại Quân khu V và Binh đoàn 15

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Chiều 2-11, tại Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15), Đoàn Công tác Ban Quân dân y cấp Bộ do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên - Trưởng Ban Quân dân y cấp Bộ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác kết hợp quân dân y tại Quân khu V và Binh đoàn 15.

Làm việc với đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu V, Binh đoàn 15, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bệnh viện Quân y 15.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phương Dung﻿

Theo báo cáo tại buổi làm việc, công tác kết hợp quân dân y trên địa bàn tỉnh thời gian qua được duy trì thường xuyên, bám sát nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

Cơ chế phối hợp giữa ngành Y tế và các đơn vị quân đội từng bước được củng cố. Các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, phòng, chống dịch bệnh, dân vận, đối ngoại, huấn luyện, diễn tập và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được triển khai hiệu quả, mang lại nhiều kết quả thiết thực.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Dung

Với phương châm quân y ở đâu cũng tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân, các cơ sở quân y trên địa bàn tỉnh đã tích cực tổ chức khám bệnh, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời nhiều trường hợp bệnh nặng, nguy kịch.

Ở chiều ngược lại, các bệnh viện dân y cũng phối hợp cấp cứu, điều trị cho hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, nhất là tại các đơn vị đóng quân xa.

Từ năm 2022 đến nay, các đơn vị quân dân y đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân tại các xã vùng biển, đảo, địa bàn đóng quân và người dân Campuchia, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Từ đầu năm 2026 đến tháng 8-2026, có 10.271 người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo và xã miền núi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã tập trung trao đổi, thảo luận và đề xuất, kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tiếp tục hướng dẫn cụ thể việc tổ chức, kiện toàn Ban Quân dân y và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y phù hợp với yêu cầu; tổ chức các lớp huấn luyện chuyên sâu về y học quân sự, nghiệp vụ huy động lực lượng, cấp cứu thảm họa, phòng, chống dịch bệnh cho đội ngũ quân y, dân y địa phương; hỗ trợ đầu tư, bổ sung trang thiết bị, phương tiện, thuốc và vật tư y tế cho tuyến cơ sở...

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Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (thứ 3 từ trái sang) trò chuyện cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 15. Ảnh: Phương Dung

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị trong việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo và kịp thời kiện toàn Ban Quân dân y sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát các thông tư hướng dẫn về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác đối ngoại và xây dựng cơ sở dữ liệu kết hợp quân dân y. Đối với các kiến nghị, đề xuất, Thứ trưởng giao các đơn vị liên quan tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu giải quyết theo quy định.

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Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (áo xanh dương) thăm em bé sơ sinh đang nằm trong lồng ấp tại Bệnh viện Quân y 15. Ảnh: Phương Dung

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trao tặng phần quà ý nghĩa đến các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15).

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Ảnh: Phương Dung

Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Bệnh xá quân dân y và mô hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15).

Ảnh: Phương Dung

Ảnh: Phương Dung

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