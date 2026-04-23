Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm việc với tỉnh Gia Lai về triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW

(GLO)- Chiều 22-4, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, tỉnh đã chủ động tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nội dung Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong tổng số 57 nhiệm vụ được giao, tỉnh đã hoàn thành 6 nhiệm vụ, 51 nhiệm vụ đang thực hiện đúng hạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.H

Đáng chú ý, tỉnh đã quan tâm đầu tư nâng cấp Trung tâm Y tế Quy Nhơn, với tổng kinh phí khoảng 51 tỷ đồng; đang triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng và mua sắm thiết bị cho 25 trạm y tế xã biên giới và vùng đặc biệt khó khăn, với kinh phí khoảng 300 tỷ đồng.

Tỉnh chuẩn bị triển khai khám sức khỏe định kỳ cho hơn 71.000 người dân cư trú tại 12 xã biên giới và vùng đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí khoảng 18 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng cho biết, hầu hết chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện trên lĩnh vực y tế ở tỉnh Gia Lai đều đạt và vượt. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, tỉnh đã và đang triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, bảo đảm công tác y tế, an toàn thực phẩm phục vụ các sự kiện trên địa bàn.

Theo đánh giá chung, nhờ đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, các chỉ tiêu y tế của tỉnh hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch do HĐND tỉnh đề ra. Đến nay, 100% trạm y tế đều có bác sĩ; số giường bệnh/vạn dân đạt 35,3 giường; duy trì mức sinh thay thế từ 2-2,2 con...

Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Dương Huy Lương đánh giá cao việc tỉnh Gia Lai quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Ảnh: N.H

Cũng tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã báo cáo việc thực hiện chủ trương di dời Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Theo đó, tỉnh đã thống nhất chủ trương cấp 15 ha đất ở xã Tuy Phước để xây dựng bệnh viện mới, với quy mô ban đầu 400 giường.

Tỉnh cam kết chủ động cân đối, bố trí nguồn lực của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng tại cơ sở mới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh kiến nghị Bộ Y tế sớm hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng tổ chức, hoạt động của trạm y tế xã, phường thành đơn vị sự nghiệp công lập; có quy định, hướng dẫn liên quan về các lĩnh vực như định mức số lượng người làm việc, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; phạm vi hoạt động về chuyên môn, kỹ thuật; danh mục thuốc, vật tư y tế.

Đồng thời, đề nghị Bộ sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; Quyết định triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; Quy định về chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản; xây dựng đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2026-2035...

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác đã trao đổi làm rõ thêm một số nội dung đề xuất, kiến nghị của Gia Lai. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng nhấn mạnh 5 nội dung cơ bản tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện gồm: đưa dịch vụ y tế về gần dân; chuyển từ khám - chữa bệnh sang phòng bệnh; xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử; khám sức khỏe định kỳ cho người dân; tiến tới miễn viện phí toàn dân đến năm 2030.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, tỉnh cần tập trung xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của trạm y tế xã, phường, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Về công tác dân số, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tỉnh thực hiện tốt mức sinh thay thế; nâng cao chất lượng dân số; giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Tỉnh rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng công tác dân số; nâng cao chất lượng dân số phù hợp với từng nhóm đối tượng; định hướng đào tạo đội ngũ cán bộ chăm sóc người cao tuổi; quan tâm thực hiện các chỉ tiêu nâng mức sinh thay thế; đồng thời, hình thành bệnh viện lão khoa hoặc khoa lão tại các bệnh viện để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…

Về chủ trương di dời Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Thứ trưởng Bộ Y tế cơ bản đồng tình với quy trình triển khai 5 bước của tỉnh đang thực hiện gồm: thống nhất chủ trương, vị trí và phương án di dời; khảo sát lập phương án giải phóng mặt bằng đối với cả vị trí cũ và mới; phê duyệt quy hoạch 1/500 vị trí xây dựng bệnh viện mới.

Cùng với đó, lập dự án xây dựng các hạng mục bệnh viện; xây dựng các hạng mục quy mô bệnh viện 400 giường; bàn giao cơ sở y tế sau khi xây dựng xong công trình. Tỉnh cũng cần khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch, lộ trình thực hiện gửi cho Bộ Y tế thẩm định trong thời gian sớm nhất…