Gia Lai đảm bảo thuốc, vật tư y tế và nguồn máu khám chữa bệnh và phòng, chống dịch dịp Tết

(GLO)- Ngày 2-2, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 789/SYT-NVD về việc đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế và nguồn máu cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, để bảo đảm nhu cầu thuốc, vật tư y tế và nguồn máu cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai mua sắm, kế hoạch dự trữ bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế và nguồn máu phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc, vật tư y tế và máu.

Sở Y tế Gia Lai yêu cầu các đơn vị trực thuộc đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế và nguồn máu cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Như Nguyện

Các đơn vị nêu trên chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu; thuốc phòng, chống dịch bệnh; thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa Đông - Xuân như: sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do vi rút Rota, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa... Đồng thời, Thực hiện nghiêm các quy định về bảo quản thuốc (nhiệt độ, độ ẩm), đặc biệt đối với thuốc cấp cứu, vắc xin, chế phẩm máu. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế và nguồn máu có chất lượng phục vụ công tác cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc , Sở Y tế yêu cầu tăng cường nguồn cung, xây dựng và thực hiện kế hoạch dự trữ, cung ứng thuốc để đáp ứng kịp thời nhu cầu của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát chất lượng thuốc. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc chỉ mua, bán thuốc từ các cơ sở có đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định; bảo đảm tính pháp lý của nguồn hàng.

Phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định chuyên môn về dược và các quy định về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Chú trọng công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, tăng giá bất hợp lý… và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

