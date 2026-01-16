Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thiếu hụt nguồn máu dự trữ tại bệnh viện

(GLO)- Trước tình trạng nguồn máu dự trữ dần cạn kiệt, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã kêu gọi, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đáp ứng nhu cầu máu cho công tác cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, số lượng người tham gia hiến máu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Gia Lai, số lượng máu dự trữ hiện chỉ còn khoảng 100 đơn vị. Trong khi đó, trung bình 1 tháng, bệnh viện cần khoảng 1.500 đơn vị máu cho công tác cấp cứu và điều trị. Nguồn máu thiếu hụt nên bệnh viện ưu tiên cấp cứu cho bệnh nhân nặng, bệnh nhân cần máu khẩn cấp.

hien-mau.jpg
Nguồn máu dự trữ cạn kiệt, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh kêu gọi người dân hiến máu cứu người. Ảnh: Như Nguyện

Th.S Vũ Thị Ngọc Thủy - Trưởng Khoa Huyết học - Truyền máu (BVĐK Gia Lai) cho biết: “Tình trạng thiếu máu sẽ còn trầm trọng hơn vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới vì khi đó nhu cầu cần máu cho công tác cấp cứu và điều trị tăng nhưng số lượng người dân đi hiến máu giảm, do bận rộn công việc những ngày cuối năm và chuẩn bị cho lễ, Tết”.

Để khắc phục tình trạng trên, BVĐK Gia Lai đã huy động các CLB, các tình nguyện viên, các địa phương, đơn vị... tham gia hiến máu khẩn cấp. “Nhờ sự chung tay của các CLB, nhất là CLB Máu nóng Gia Lai, mà trung bình một ngày chúng tôi cũng tiếp nhận được khoảng 20-30 đơn vị máu từ các tình nguyện viên.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, nếu không có cách khắc phục hiệu quả hơn nữa thì tình trạng thiếu máu vẫn còn nghiêm trọng” - bà Thủy cho hay.

Tại các Bệnh viện Nhi tỉnh, Bệnh viện ĐH Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, nhiều bệnh nhân đang cần máu điều trị cũng phải chờ.

Để giúp người bệnh, các bệnh viện kêu gọi người dân chung tay hiến máu cứu người. Trong trường hợp không có nguồn, y, bác sĩ các bệnh viện tình nguyện hiến máu cứu người bệnh.

Chị Nguyễn Khắc Minh Phương - điều dưỡng Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi tỉnh) cho biết: “Ngoài hiến máu định kỳ tôi còn tham gia hiến máu khẩn cấp cứu người bệnh. Không chỉ tôi, chồng tôi cũng tham gia hiến máu và chúng tôi cùng vận động bạn bè người thân cùng tham gia”.

Tại BVĐK trung tâm tỉnh, trước tình trạng thiếu máu, bệnh viện đã và đang triển khai nhiều giải pháp để cố gắng đảm bảo máu cho nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Bác sĩ CKII Võ Đình Lộc - Trưởng Khoa Huyết học - Truyền máu (BVĐK trung tâm tỉnh) chia sẻ: “Trung bình một tháng cần khoảng 5.000 đơn vị máu và các chế phẩm máu để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Để đảm bảo máu cấp cứu, điều trị, bệnh viện đã huy động người nhà bệnh nhân, tình nguyện viên tham gia hiến máu để bù vào lượng máu thiếu hụt.

Theo bác sĩ Lộc, các đợt hiến máu tình nguyện (HMTN) tổ chức thời gian qua, số máu tiếp nhận về đều không đạt, nên hiện chỉ tiếp nhận được 50% so với chỉ tiêu HMTN đề ra.

“Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp tỉnh đã giao chỉ tiêu HMTN về các địa phương. Tuy nhiên, việc nhiều xã chưa kiện toàn Hội CTĐ xã dẫn đến không có đơn vị, cá nhân tiên phong đứng ra vận động, khiến số người đến HMTN giảm.

Vì vậy, để công tác HMTN đạt hiệu quả cao trong thời gian tới thì việc kiện toàn Hội CTĐ cấp xã là hết sức cần thiết và quan trọng” - bác sĩ Lộc ý kiến.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng thiếu máu cấp cứu và điều trị sẽ tiếp tục gia tăng. Do đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động HMTN, huy động sự vào cuộc của chính quyền địa phương các cấp, các CLB, đội, nhóm thiện nguyện… cần được quan tâm tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp để đạt được chỉ tiêu HMTN.

Anh Lê Ngọc Thường - Chủ nhiệm CLB 25 Bình Định (trực thuộc Hội CTĐ tỉnh) cho biết: Ngoài kêu gọi tình nguyện viên tham gia các đợt hiến máu định kỳ và hiến máu khẩn cấp cứu người bệnh, sắp tới, CLB còn tổ chức chương trình HMTN Giọt hồng C25 - Xuân hồng 2026 vào ngày 25-1, nhằm kêu gọi 300 tình nguyện viên tham gia hiến máu, góp phần bảo đảm nguồn máu an toàn, kịp thời cho công tác điều trị, cứu chữa người bệnh trong dịp Tết.

