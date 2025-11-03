Câu lạc bộ Máu Nóng Gia Lai vận động hiến trên 7.000 đơn vị máu

(GLO)- Trong hơn 8 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Máu Nóng Gia Lai đã vận động, kêu gọi các tình nguyện viên hiến trên 7.000 đơn vị máu an toàn, trong đó có hơn 1.300 đơn vị tiểu cầu máy, góp phần cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Tất cả số máu trên đều được hiến trong các tình huống khẩn cấp, góp phần cứu sống người bệnh.

Tình nguyện viên CLB Máu Nóng Gia Lai hiến máu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Câu lạc bộ Máu Nóng Gia Lai thuộc Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, với sứ mệnh kết nối những tấm lòng nhân ái, hiến máu cứu người và lan tỏa tinh thần nhân đạo trong cộng đồng.

Đến nay, CLB đã tập hợp được 20 thành viên nòng cốt và mạng lưới hơn 5.000 tình nguyện viên, trong đó có 1.000 người thường xuyên tham gia hiến máu khẩn cấp.

Hiện CLB duy trì hiệu quả Đội hiến máu và tiểu cầu khẩn cấp 24/7, phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và Bệnh viện Quân y 211, góp phần cung cấp kịp thời nguồn máu cấp cứu, đặc biệt trong những ca bệnh nguy kịch vào đêm khuya hay các ngày lễ, Tết.



Ngoài hiến máu tình nguyện, CLB Máu Nóng Gia Lai còn triển khai nhiều hoạt động nhân đạo vì cộng đồng. Ảnh: Như Nguyện

Cùng với đó, CLB còn tham gia các lớp tập huấn sơ cấp cứu, kỹ năng truyền thông và vận động hiến máu, góp phần nâng cao năng lực hoạt động cho các thành viên nòng cốt.

Qua 8 năm hoạt động, CLB vinh dự được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận là một trong những mô hình hiến máu khẩn cấp hiệu quả nhất khu vực Tây Nguyên.