Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Gia Lai: Tiếp nhận 194 đơn vị máu an toàn tại ngày hội hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 11-1, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt I - năm 2026 với chủ đề “Kết nối trái tim - Kết nối sự sống”.

2b6048bdc2354d6b1424.jpg
Chương trình hiến máu tình nguyện được Đoàn UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức. Ảnh: M.N

Chương trình được tổ chức tại 2 địa điểm: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku).

f02996281da092fecbb1.jpg
Đoàn viên Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: M.N

Tham gia chương trình hiến máu tình nguyện có 194 đoàn viên, thanh niên đến từ Đoàn UBND tỉnh Gia Lai và Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh.

Ban tổ chức đã tiếp nhận được 194 đơn vị máu an toàn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu máu cho điều trị

Gia Lai nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu máu cho điều trị

(GLO)- Thời gian qua, một số đợt hiến máu tình nguyện (HMTN) phải hoãn do ảnh hưởng bởi bão, lũ khiến cho các bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Ngành chức năng đang nỗ lực các giải pháp khắc phục.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn phường Quy Nhơn kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Đoàn phường Quy Nhơn sôi nổi kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tối 30-12, Đoàn phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ - Tỏa sáng đam mê” và tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”.

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9-1) và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025.

Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

E-magazine Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

Emagazine

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), trong hai ngày 27-12 và 28-12, Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm năm 2025 do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức đã mang đến không khí sôi nổi, trẻ trung, đầy hào hứng...

Lê Thị Yến Nhi: Từ gián đoạn việc học... đến giảng viên Công nghệ ô tô.

Lê Thị Yến Nhi: Từ gián đoạn việc học... đến giảng viên Công nghệ ô tô

Sống trẻ

(GLO)- Từng nghỉ học để nhường cơ hội đến trường cho các em, chị Lê Thị Yến Nhi (SN 1993, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm nuôi dưỡng ước mơ. Hành trình quay lại lớp học và trở thành giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là minh chứng cho nghị lực bền bỉ của chị.

Thanh niên 2 tỉnh Gia Lai và Champasak giao hữu thể thao. Ảnh: ĐVCC

Thanh niên tỉnh Gia Lai - Champasak trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp và giao lưu thể thao

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 21-12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến tham quan mô hình kinh tế Nem Chợ Huyện Olala (xã Tuy Phước) và giao lưu thể thao tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Mùa đông ấm áp yêu thương.

Mùa đông ấm áp yêu thương

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2025 bằng nhiều cách làm linh hoạt, hướng về người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp yêu thương cho những đối tượng yếu thế.