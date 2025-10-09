Giọt Hồng Lam và 9 năm lan tỏa tình người

(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam (phường Diên Hồng) đã trở thành mái nhà chung của cộng đồng đồng bào Phật tử và người dân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, cùng nhau lan tỏa tinh thần sống là để cho đi, tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Hằng năm, Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam tổ chức 1-2 đợt hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hùng Nguyễn

CLB Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam được thành lập tại chùa Bửu Thắng (thuộc phường Hội Thương trước đây, nay là phường Pleiku). Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Gia Lai, Phân ban Gia đình Phật tử và CLB Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam đã phối hợp với các đơn vị y tế thường xuyên tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo.

Ông Bùi Tiến-Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Chủ nhiệm CLB Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam-cho biết: “Điều rất mừng là hoạt động ý nghĩa ngày càng lan tỏa tích cực. Mọi người cùng chung tay, góp sức lan tỏa việc hiến máu, nhân thêm cơ hội sống cho nhiều người bệnh. Nhờ vậy, từ năm 2017 đến nay, CLB đã tổ chức được 17 đợt hiến máu nhân đạo”.

Đối với các thành viên CLB, hiến máu không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là sự thôi thúc “cho đi mà không mong cầu” từ bên trong. Ông Nguyễn Phước Minh (xã Bàu Cạn) hào hứng chia sẻ: “Trước đó, tôi có tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. Khi CLB Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam được thành lập, tôi là một Phật tử nên tham gia ngay. Vợ tôi cũng ủng hộ và tham gia cùng tôi hiến máu tình nguyện. Tôi cũng động viên, lan tỏa để bạn bè, người thân cùng hưởng ứng và thực hiện nghĩa cử này”.

Cũng từ hoạt động hiến máu nhân đạo, các thành viên CLB đã kết nối, lan tỏa thông điệp “sống là để cho đi” cùng nhau thực hiện các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, như chung tay dọn rác khu vực đồi thông, tặng quà cho bà con, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Anh Nguyễn Văn Hùng-thành viên Ban điều hành CLB Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam chia sẻ thêm: “Ban đầu, thành viên CLB chủ yếu là các đạo hữu, Phật tử ở TP Pleiku (cũ). Càng về sau này, số lượng thành viên tham gia ngày càng đông hơn, được mở rộng, đa dạng hơn ở nhiều đối tượng, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ). Không chỉ tham gia các đợt hiến máu tình nguyện do CLB tổ chức, các thành viên luôn sẵn sàng tham gia hiến máu đột xuất cứu người đang cấp cứu tại các đơn vị y tế. Đồng thời, còn tích cực tham gia, ủng hộ các chương trình thiện nguyện khác với tinh thần hướng về cộng đồng”.

Các thành viên CLB Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam cảm thấy hạnh phúc khi tham gia hiến máu, thực hành thông điệp “sống là để cho đi”. Ảnh: Hùng Nguyễn

Hiện nay, CLB Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam có 173 thành viên. Thông qua các đợt hiến máu tình nguyện tổ chức hằng năm (1-2 đợt), mỗi đợt CLB đã hiến tổng cộng khoảng 100 đơn vị máu, bổ sung vào ngân hàng máu của các đơn vị y tế, góp phần vào công tác điều trị, cấp cứu người bệnh.

Anh Nguyễn Văn Hùng bày tỏ: “Mỗi đợt tổ chức, nhìn số lượng người tham gia hiến máu tình nguyện tăng lên, đông hơn đợt trước là chúng tôi vui lắm. Bởi biết rằng, từ hiến máu những hạt giống từ ái, thiện lành được lan tỏa, người tốt - việc tốt được nhân lên, góp phần làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn”.