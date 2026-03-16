Gia Lai bãi bỏ 4 danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 884/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Theo đó, 4 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng.

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trong trường hợp hết hiệu lực tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT và cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11-3-2026.